«Турецкий поток» остановил работу

Прокачка газа по газопроводу «Турецкий поток» остановлена на период с 22 по 29 июня. Причиной являются плановые работы по ежегодному техобслуживанию и диагностике, сообщает РИА Новости.

Оператор морской газопроводной системы South Stream Transport B.V. сообщает, что все необходимые мероприятия проведут его специалисты.

В «Турецкий поток» входят две ветки, каждая из которых имеет мощность 15,75 миллиарда кубометров в год. Обе они проходят по дну Черного моря, первая предназначена для поставок турецким потребителям, а по второй газ идет в страны Южной и Юго-Восточной Европы.