Турецкую вакцину от коронавируса назвали Turkovac
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган анонсировал начало третьей фазы испытаний отечественной вакцины от коронавируса. Об этом сообщает Anadolu.
По словам Эрдогана, турецкая вакцина от коронавируса получила название Turkovac. «C третьей фазой испытаний отечественной вакцины от коронавируса Турция открывает новую страницу в данной области», - сказал президент.
Глава турецкого государства отметил также, что в Турции в течение нескольких недель процесс вакцинации от коронавируса охватит все население старше 18 лет.