Талибы вышли к границе с Таджикистаном
Таможенный и торговый переход Шерхан-Бандар на границе между Таджикистаном и Афганистаном захвачен талибами. Об этом душанбинскому изданию «Азия-Плюс» сообщил корреспондент афганского информагентства «Паджвок» Аджмал Кокар.
По словам журналиста, талибы захватили пункт Шерхан-Бандар 22 июня. Некоторые представители афганских правительственных сил Афганистана сдались талибам, а другие укрылись в Таджикистане. Среди афганских беженцев находятся и некоторые чиновники.
Официальных комментариев от правительства Таджикистана по этому поводу пока не поступало.
Шерхан-Бандар, пишет «Азия-Плюс», является важным торгово-перевалочным пунктом между Таджикистаном и Афганистаном. Через него проходит таможенный импорт Таджикистана из Южной и Юго-Восточной Азии, включая Пакистан и Иран.
Этот пограничный пост расположен на границе между районом Пяндж Хатлонской области Таджикистана и районом Имам Сахиб провинции Кундуз в Афганистане. Сама провинция Имам Сахиб вчера была захвачена талибами.