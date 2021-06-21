Талибы вышли к границе с Таджикистаном

Таможенный и торговый переход Шерхан-Бандар на границе между Таджикистаном и Афганистаном захвачен талибами. Об этом душанбинскому изданию «Азия-Плюс» сообщил корреспондент афганского информагентства «Паджвок» Аджмал Кокар.

По словам журналиста, талибы захватили пункт Шерхан-Бандар 22 июня. Некоторые представители афганских правительственных сил Афганистана сдались талибам, а другие укрылись в Таджикистане. Среди афганских беженцев находятся и некоторые чиновники.