Пашинян проводит политические консультации с лидерами партий

По инициативе исполняющего обязанности премьер-министра Армении Никола Пашиняна проводятся политические консультации с лидерами ряда политических сил. Как сообщает пресс-служба премьер-министра Армении, в рамках консультаций Никол Пашинян, в частности, встретился с лидером партии «Республика» Арамом Саргсяном.

Также сегодня Никол Пашинян встретился с председателем партии «Справедливая Армения» и лидером Христианско-демократической партии Левоном Шириняном.