Президент России Владимир Путин предложил назначить аудиторами Счетной палаты сенатора Сергея Мамедова и вице-президента фонда «Центр стратегических разработок» Наталью Трунову. Об этом сообщил полпред президента в Совфеде Артур Муравьев, передает РИА Новости.

Отметим, что Сергей Мамедов является внуком легендарного азербайджанского журналиста Энвера Мамедова, занимавшего пост первого зампредседателя Гостелерадио СССР, сыном Георгия Мамедова - известного советского и российского дипломата, замминистра иностранных дел России. Сам Сергей Мамедов с 2011 года является членом Совета Федерации России.

Предполагается, что Мамедов на должности сменит Татьяну Блинову, полномочия которой истекли в мае, а Трунова — Михаила Меня.

Профильный комитет, поддержав кандидатуры, предложил Совету Федерации рассмотреть этот вопрос на пленарном заседании в среду, 23 июня.