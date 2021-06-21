Путин выдвинул кандидатуру внука легендарного Энвера Мамедова обновлено
Президент России Владимир Путин предложил назначить аудиторами Счетной палаты сенатора Сергея Мамедова и вице-президента фонда «Центр стратегических разработок» Наталью Трунову. Об этом сообщил полпред президента в Совфеде Артур Муравьев, передает РИА Новости.
Отметим, что Сергей Мамедов является внуком легендарного азербайджанского журналиста Энвера Мамедова, занимавшего пост первого зампредседателя Гостелерадио СССР, сыном Георгия Мамедова - известного советского и российского дипломата, замминистра иностранных дел России. Сам Сергей Мамедов с 2011 года является членом Совета Федерации России.
Предполагается, что Мамедов на должности сменит Татьяну Блинову, полномочия которой истекли в мае, а Трунова — Михаила Меня.
Профильный комитет, поддержав кандидатуры, предложил Совету Федерации рассмотреть этот вопрос на пленарном заседании в среду, 23 июня.