Задержаны лица, пытавшиеся проникнуть на освобожденные территории

Сотрудники Физулинского РОП задержали Эльмира Оруджева, Рашада Иманова и Бахмана Керимова за попытку незаконного проникновения на автомобиле на освобожденные территории.

Как сообщили в бардинской региональной группе пресс-службы МВД Азербайджана, с нарушителями провели профилактические беседы, мужчины были предупреждены о том, что мины и взрывчатые вещества являются источником большой опасности для жизни людей.

В отношении задержанных были составлены протоколы по соответствующей статье Кодекса об административных проступках и направлены в районный суд.

По решению суда, Э.Оруджев, находившийся за рулем автомобиля на момент задержания, был арестован в административном порядке на 10 дней, остальным выписан штраф в размере 200 манатов каждому.