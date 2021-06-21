Названы 15 симптомов рака, которые нельзя игнорировать

В числе 15 признаков рака названы необъяснимая потеря веса, усталость, ночная потливость, потеря аппетита, недавно появившаяся устойчивая боль, постоянная тошнота или рвота, кровь в моче, стуле, запоры или диарея, лихорадка, хронический кашель, изменение размера и формы родинок, увеличение лимфоузлов, непрекращающееся воспаление и меняющиеся в размере наросты на коже.

Онкологическое заболевание может проявляться по-разному, однако есть 15 симптомов, игнорировать которые нельзя. Об этом пишет Express со ссылкой на медицинский справочник MSD.

В публикации отмечается, что чем раньше будет обнаружен рак, тем выше шансы на излечение пациента.

"К счастью, большинство симптомов обычно оказываются вызваны менее серьезными заболеваниями. Тем не менее нельзя игнорировать любой из признаков рака", — говорится в материале.

Некоторые из перечисленных признаков характерны для онкологических заболеваний в целом и не указывают на поражение конкретного органа, однако наличие какого-либо проявления болезни позволяет провести необходимые анализы. Другие симптомы позволяют сразу понять, где именно в организме развивается рак.

В публикации отмечается, что онкологические болезни стали самой распространенной причиной смерти в мире. У мужчин чаще всего случается рак простаты, легких или кишечника, у женщин — молочных желез, легких, толстой или прямой кишки, у детей — лейкемия, лимфома или опухоли мозга.