Android-смартфоны по всему миру сломались

Владельцы смартфонов на Android по всему миру испытывают проблемы с использованием девайсов. Об этом сообщается на сайте Downdetector.

Судя по отзывам пользователей портала, с проблемами столкнулись обладатели гаджетов на базе операционной системы от Google в России, Польше, Чехии, Великобритании, Испании и других странах.

В большинстве случаев владельцы гаджетов не могут воспользоваться сервисами Google. Посетители сайта рассказывают, что девайсы фактически сломаны, так они не могут зайти во многие приложения и сервисы от американской компании.

В Google никак не прокомментировали сбой. Однако некоторым пользователям удалось решить проблему. В частности, посетительница Downdetector Natka Nat пишет, что сбой прекратился после переустановки фирменного приложения Google. «Я перезапустил телефон, и все закончилось», — заметил пользователь под ником Boyest.