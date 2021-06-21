В 2017 году местные руководители, вопреки прямому запрету из Мадрида, организовали проведение референдума о независимости Каталонии. 90% каталонцев при явке в 43% отдали свои голоса за выход из испанского королевства. Это был, конечно, грандиозный скандал в европейском семействе. Здесь все привыкли решать свои проблемы скучным бюрократическим путем, а Барселона пошла просто на откровенный бунт.

Бунт был подавлен, последовательно и решительно. Конституционный суд Испании признал референдум недействительным. Была применена статья Конституции, которая позволила приостановить автономию Каталонии, в регионе было установлено прямое управление правительством из Мадрида. Организаторы референдума были обвинены в нарушении целого ряда уголовных статей. В 2019 году к 13 годам заключения был приговорен бывший вице-президент Каталонии Ориол Жункерас. Двое министров каталонского правительства и спикер получили 12-летние сроки. Спикер регионального парламента Карме Форкадель – 11 с половиной лет, еще два министра – по десять с половиной. Часть активистов обошлась меньшими, но совсем не маленькими сроками лишения свободы. Мадрид дал понять регионам: никто потакать сепаратизму не будет.

И вот теперь испанский премьер будто отступает от принятого ранее курса, нарываясь на критику с обеих сторон. Очевидно, что активисты движения за независимость не откажутся от своих взглядов и намерений, а сторонники испанского единства обвинят главу правительства в потакании сепаратистам. Это уже происходит. Осужденный бывший министр иностранных дел Каталонии Рауль Ромева заявил, что борьба не заканчивается, а от властей требуется не помилование, а амнистия заключенных и независимость Каталонии.

Тем не менее Педро Санчес настаивает на том, что его шаг – единственно верный путь к примирению и прекращению политического конфликта. По его словам, правительство вовсе не требует от помилованных отказаться от своих взглядов, и осуждены они были не за взгляды, а за конкретные проступки. «Каталония, каталонцы, мы любим вас», - по-каталонски заверил Санчес жителей региона.