В Москве побит антирекорд по коронавирусу
На этой неделе Москва, к сожалению, побила антирекорд по коронавирусу, сообщил глава департамента торговли и услуг российской столицы Алексей Немерюк, передает РИА Новости.
"Вы знаете, что у нас уже более 9 тысяч заболевших каждый день, большое количество госпитализаций, но и мы, к сожалению, побили определенные антирекорды на этой неделе. И в конце прошлой. Собственно говоря, такого количества заболевших не было предыдущее все время ковида", - сказал Немерюк в эфире канала "Россия 24".