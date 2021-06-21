ЦИК Армении решил пересчитать голоса на 27 избирательных участках
Центральная избирательная комиссия Армении приняла решение провести пересчет голосов на 27 территориальных избирательных участках.
Согласно информации армянских СМИ, пересчет голосов будет проводиться 23 июня с 10։00 на территориальных избирательных участках.
Отметим, что на досрочных выборах в парламент Армении действовало 2008 избирательных участков по всей стране. В выборах приняли участие 25 политических сил и лишь три прошли в парламент. Из 2,578 миллиона граждан, имеющих право голоса, в выборах приняли участие 1 281 174 или 49,4%.