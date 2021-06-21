SpaceX пообещала к осени покрыть всю планету интернетом

SpaceX готова к сентябрю обеспечить весь мир спутниковым интернетом.

Как сообщает Reuters, космическая компания планирует охватить планету сетью Starlink, состоящей из спутниковых аппаратов массой до 500 кг.

Когда все 1,8 тыс. спутников достигнут орбит, они обеспечат глобальное покрытие. Помимо этого, SpaceX должна получить разрешение на телекоммуникационные услуги у местных регулирующих органов.

Ранее основатель компании Илон Маск рассказал, что получил более 500 тыс. предзаказов на услуги Starlink, бета-версия уже работает в 11 странах.