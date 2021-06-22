В США мужчину арестовали за угрозы убить Байдена

Житель Оклахомы обвиняется в отправке сообщений с угрозами убить президента США Джо Байдена, конгрессменов и членов их семей, сообщил американский минюст.

По данным ведомства, 58-летний Джон Аренс с мая по июнь отправлял сообщения местному телеканалу KOTV (Newson6), в котором угрожал убить Байдена, членов Конгресса, а также членов их семей, если ему не заплатят.

"Джон Аренс, предположительно, отправил Newson6 серию электронных писем с угрозами убить президента, членов Конгресса и их семьи, если он не получит деньги. Онлайн-угрозы убийства чиновников и членов их семей имеют последствия. Арест и предъявление обвинений - это первый шаг к привлечению людей к ответственности за их предполагаемые действия", - приводятся на сайте минюста слова и.о. прокурора Клинта Джонсона.

Аренс был задержан 18 июня у себя дома в городе Талса. В ходе допроса он, предположительно, признался в отправке сообщений, сообщило министерство.