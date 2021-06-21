Пожар в здании МВД России

Возгорание произошло на шестом этаже здания МВД России на Житной улице в Москве, возгорание локализовано, сообщил ТАСС источник в экстренных службах.

"На шестом этаже, в серверной здания МВД на Житной, дом 12а произошел пожар. Люди из здания эвакуированы", - сказал собеседник агентства.

Позднее он сообщил, что возгорание локализовано, в здании сработала автоматическая газовая система пожаротушения. Площадь возгорания составила 10 кв. м.

Как отметил источник, внутри здания сохраняется сильное задымление. По его словам, пожарные применяют тактическую вентиляцию, чтобы избавиться от задымления.

По данным из открытых источников, в здании расположены Главный центр административно-хозяйственного и транспортного обеспечения МВД и Договорно-правовой департамент министерства.