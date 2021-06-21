США ответили на планы России и Китая избавиться от доллара

США не опасаются планов России и Китая отказаться от американского доллара. Об этом заявил глава Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл, передает РИА Новости.

Выступая в Конгрессе, он указал, что доллар является резервной валютой мирового уровня, и «другой, которая бы смогла соревноваться с ним, нет и близко». Преимущество же доллару обеспечивают «работающие демократические институты США, открытые рынки и низкая инфляция».

19 июня глава Аналитического кредитного рейтингового агентства Михаил Сухов объяснил невозможность России полностью отказаться от доллара в торговых расчетах. По его словам, полный отказ от американской валюты невозможен, поскольку один из основных экспортных товаров — нефть — котируется именно в долларах.

Ранее министр финансов РФ Антон Силуанов заявил о том, что Фонд национального благосостояния (ФНБ) России полностью избавится от доллара в ближайший месяц. Вместо него в структуре вырастет доля евро и юаня, а также появится золото.