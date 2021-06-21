Виктория Панфилова, автор haqqin.az 01:00

Душанбе готовится к защите своих рубежей и приему беженцев из Афганистана. Талибы развернули боевые действия и уже вплотную подошли к таджикской границе, захватив таможенный пост на реке Амударья Шерхан-Бандар. Соседний Узбекистан закрыл свои рубежи. Россия и Китай призвали своих граждан отказаться от туристических поездок в эту страну. В самом Афганистане формируются отряды народного ополчения для борьбы с «Талибаном».

Ситуация в Афганистане стремительно ухудшается. США, начав в начале мая вывод своих войск, по сути, сдали страну «Талибану», бойцы которого наступают, захватывая район за районом. Правительственная армия не может сдержать наступление. Иногда без малейшего сопротивления сдает населенные пункты. За последние сутки талибам удалось взять под контроль еще не менее шести из 400 округов. На севере страны они заняли административные центры провинций Тахар и Фарьяб. В общей сложности с начала вывода войск НАТО талибы взяли под контроль 41 округ. 22 июня под контроль движения «Талибан» перешел таможенный и речной порт Шерхан-Бандар на реке Амударья, на границе Афганистана с Таджикистаном. Об этом сообщает таджикское издание «Азия-Плюс». Шерхан Бандар – это важный торговый перевалочный пункт между Таджикистаном и Афганистаном, через который проходит импорт для Таджикистана из Южной и Юго-Восточной Азии, включая Пакистан и Иран. Кроме этого, через Шерхан-Бандар строится железная дорога Туркменистан-Афганистан-Таджикистан. Накануне бои шли в районе населенного пункта Имам Сахиб в провинции Кундуз. Сам город в осаде, сообщает афганское агентство «Пажвок». Обстановка накаляется, правительственные войска отступают. По слухам, несколько афганских военных попали в плен к талибам, другие укрылись в соседнем Таджикистане. Сообщается, что среди афганских военных есть и местные чиновники. Власти Таджикистана эту информацию пока не комментируют. Однако известно, что движение через торговый и таможенный контрольно-пропускной пункт приостановлено.

Между тем, Таджикистан готовится отражать атаки боевиков и принимать беженцев. Накануне председатель Горно-Бадахшанской автономной области (ГБАО) Таджикистана Ёдгор Файзов провел экстренное совещание с представителями правоохранительных органов и военными, в ходе которого отмечалось, что уже начата подготовка к приему беженцев и защите рубежей. Глава ГБАО отметил, что небезопасная ситуация на границе с Афганистаном стала сигналом для защиты внутренней стабильности. «В случае возможного нарушения государственной границы мы встанем на защиту страны и ответим нападающим», - подчеркнул он. По данным аппарата председателя, ситуация на севере Афганистана остается крайне сложной: экстремистские группировки оккупируют большую часть приграничных районов и наносят тяжелый урон инфраструктуре. В этом контексте Ёдгор Файзов назвал усиление материально-технической и кадровой базы в городах и районах ГБАО, граничащих с Афганистаном, приоритетной задачей. Он призвал найти свободные площади для размещения беженцев в случае их притока из Афганистана, а также накапливать ресурсы: топливо, продукты питания, одежду и транспорт. Тем временем в самом Афганистане формируются отряды народного ополчения для борьбы с талибами. Представитель Министерства обороны Фавад Аман рассказал «Голосу Америки», что ополченцы поддержат силы безопасности в провинциях Тахар, Баглан, Джаузджан, Сари-Пуль, Фарьяб, Кундуз, Балх, Парван, Кандагар и Бадгис. Он не уточнил точное количество народных сил, однако, по его словам, они исчисляются тысячами. «Несомненно, поддержка афганских сил безопасности и обороны со стороны народа очень эффективна и окажет плодотворное влияние на изменение и улучшение ситуации, а также на нанесение поражения террористическим группировкам», – подчеркнул Аман. Он добавил, что афганские власти готовы оказать ополченцам необходимую помощь, в том числе предоставить оружие и боеприпасы.

Вывод американских войск будет завершен к 11 сентября. Их 20-летнее пребывание в регионе стоило Вашингтону 737,6 млрд долл. Эти деньги в том числе шли и на оснащение и обучение правительственной армии Афганистана. Жертвами конфликта за эти годы стали почти 2,5 тыс. американских военнослужащих, свыше 20,7 тыс. были ранены. По факту результат нулевой. Главарь «Аль-Каиды» Усама бен Ладен хоть и убит, а «Талибан» укрепляется. Сегодня к нему присоединились и вытесняемые сирийскими и российскими военными из Сирии боевики «Исламского государства» (ИГ). При этом еще и на порядок вырос наркотрафик, с которым американцы банально не боролись. На таком сложном фоне 25 июля состоятся переговоры президента Афганистана Мохаммада Ашрафа Гани и главы Высшего совета по национальному совету Абдуллы Абдуллы с американским лидером Джо Байденом. Пресс-секретарь Белого дома Джейн Псаки заявила, что визит афганских лидеров «подчеркнет прочное партнерство между США и Афганистаном в условиях продолжающегося сокращения численности войск». Она отметила, что США не отказываются от поддержки Афганистана и намерены оказывать дипломатическую, экономическую и гуманитарную помощь. Впрочем, нестабильность в Афганистане может на многие годы стать головной болью для стран Центральной Азии и России. Сам «Талибан» вряд ли будет воевать с соседями или задумает расширять влияние в регионе. Но там полно наемников из центральноазиатских государств. Их миграция и криминальные связи могут привести к локальным взрывам в российском подбрюшье. Тем временем, в Душанбе прибыл исполняющий обязанности помощника госсекретаря США по Южной и Центральной Азии Дин Томпсон. Эксперты визит Томпсона связывают с намерениями США разместить свои военные базы в странах Центральной Азии. Таджикистан в этом списке проходит под номером один. Однако на территории этой страны находится крупнейшая в регионе российская военная база и вариантов разместить еще и американскую, похоже, нет. При этом для самого Таджикистана прием американских военных стал бы хорошей возможностью для пополнения бюджета. «История» не новая - в первой половине нулевых годов, когда с территории республики осуществлялась поддержка военной операции в Афганистане, в аэропорту Душанбе базировались французские истребители Mirage-2000 и топливозаправщики C-135F. Тогда помимо оплаты за аренду аэропорта Таджикистан до 2019 года получал и военную помощь от США. Впрочем, Москва уже упредила действия Душанбе и дала понять, что не в его интересах соглашаться на «военные предложения США». Напомним, президент Эмомали Рахмон побывал с рабочим визитом в российской столице 8-9 мая, в ходе которого главы двух государств в том числе обсуждали и этот вопрос.