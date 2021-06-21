Сегодня на Евро-2020 завершились матчи в группе «D».

Решающей была игра в Глазго между Шотландией и Хорватией. Победитель занял бы как минимум 3-е место и попал бы с 4 очками в плей-офф. В результате более мастеровитые хорваты одержали столь нужную победу – 3:1.

На 17-й минуте Никола Влашич открыл счет в матче. Хозяева восстановили равновесие на 42-й минуте благодаря голу Кэллама Макгрегора. Однако во втором тайме Лука Модрич (62-я минута) и Иван Перишич (77-я) добыли для Хорватии победу.

Этот результат позволил хорватам даже подняться на 2-е место, так как в параллельном матче в Лондоне Англия обыграла Чехию со счетом 1:0. Единственный гол на 12-й минуте забил Рахим Стерлинг.

Итоговое турнирное положение:

1.Англия – 7 очков, разница мячей 2-0 (3 матча)

2.Хорватия – 4, 4-3 (3)

3.Чехия – 4, 3-2 (3)

4.Шотландия – 1, 1-5 (3).

Англия, Хорватия и Чехия вышли в 1/8 финала. Англия сыграет в первом раунде плей-офф со 2-й командой группы «F» (Франция, Германия, Португалия, Венгрия). Игра состоится 29 июня в Лондоне.

Хорватия сыграет 28 июня в Копенгагене против 2-й команды группы «E» (Швеция, Словакия, Испания, Польша).

Соперник сборной Чехии пока неизвестен. Это будет либо Бельгия, либо Нидерланды, либо победитель группы «E».

Пока полностью определились две пары 1/8 финала. 26 июня в Амстердаме Уэльс сыграет с Данией, а в Лондоне Италия - с Австрией.