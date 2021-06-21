Теперь ортодоксальный раввин Жолт Балла будет первым полевым раввином Бундесвера. Этот шаг — результат реализации трактата о войсковых капелланах, подписанный в 2019 году в День еврейской общины министром обороны Аннегрет Крамп-Карренбауэр и председателем центрального совета евреев Йозефом Шутсером.

Во многих армиях мира давно принято, что верующим солдатам и офицерам помогают в делах их службы лица духовного звания, представляющие разные конфессии, часто называемые капелланами. В армиях странах Европы есть католические, лютеранские, православные священники в военной форме. А вот в армии ФРГ впервые назначен... раввин.

Жолт Балла, ортодоксальный раввин, ставший в понедельник первым полевым раввином, уже 9 лет является членом правления Конференции ортодоксальных раввинов в Германии, а в последние два года и раввином в Саксонии.

- Наша цель — прийти к тому, чтобы служба еврейского солдата в Бундесвере стала чем-то естественным, - сказал он.

42-летний Балла родился в Будапеште. Он сын подполковника Венгерской народной армии.

- От своего отца я научился очень ценить труд солдата, - поведал раввин Балла. Он добавил также, что задачей раввинов является профилактика проявлений антисемитизма в рядах армии. - На этом поле еще многое нужно сделать, - прокомментировал свое назначение Балла в интервью немецкому изданию Juedische Allgemeine.

По его мнению, должно быть ясно, что «Бундесвер — это место, где многие люди призваны действовать в интересах демократических ценностей».

Возможно, эти его слова, как и назначение, являются ответом федеральной власти на произошедшее недавно в Литве, откуда было отправлено домой, в Германию подразделение немецких солдат, замешанных не только в дебоше и сексуальных приставаниях, но и исполнявших нацистские песни и антисемитские высказывания, о чем сообщал haqqin.az.

Сколько евреев служит в Бундесвере — точно неизвестно.

Во времена обязательной службы в Германии, отмененной в 2011 году, евреи не обязаны были служить в его рядах. Однако все же там были солдаты — граждане Германии — евреи. Долгое время ходили слухи о том, что их там служило около 500. К таким данным, во всяком случае, в 2020 году пришла к выводу газета Die Tageszeutung.

Сегодня министерство обороны ФРГ называет цифру в 300 еврейских солдат в Бундесвере. Как отмечает Deutsche Welle, при десятикратно большем количестве солдат-мусульман в немецкой армии, оно уже давно должно было представлено их духовным окормлением.

Однако, как видно, пока еще это тема для принятия будущего решения.