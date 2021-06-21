Мурад Самедов, парламентский корреспондент 03:16

Под председательством спикера Сахибы Гафаровой накануне состоялось очередное заседание внеочередной сессии Милли Меджлиса, в ходе которого было обсуждено 14 вопросов. В частности, депутаты в третьем чтении проголосовали за принятие новых критериев инвалидности. В своем выступлении депутат Фазиль Мустафа коснулся пожара, произошедшего в ночь на 22 июня в жилом здании в Ясамальском районе. По словам депутата, во время пожара на территорию не смогли вовремя прибыть пожарные и медики.

«Дома построены так близко друг к другу, что на территорию не смогли пробраться пожарные и скорая помощь. Если нет нормальной дорожной инфраструктуры, если дома построены за счет взяток, это приводит к такой трагедии. Когда узнаешь, сколько денег предприниматели заплатили отдельным людям за строительство новостроек, приходишь в ужас», - сказал он. Другой депутат Эльшан Мусаев в своем выступлении заступился за турецкую журналистку Фулю Озтюрк, которая запомнилась активным освещением событий в ходе Отечественной войны. Дело в том, что в Азербайджане намерены снять фильм об этой журналистке, что вызывало крайнюю ревность со стороны группы азербайджанских журналистов, которые считают, что турецкая журналистка не заслужила роль образа журналиста, освещавшего Отечественную войну. Однако председатель парламентского комитета по труду и социальной политике Муса Гулиев вернул депутатов к другой реальности - представил в третьем чтении законопроект о внесении изменений в закон «О правах лиц с инвалидностью» и другие, связанные с ним законы. Напомним, что на прошлом заседании Милли Меджлиса группа депутатов высказалась резко против этого законопроекта и отказалась за него голосовать. Депутаты в основном были недовольны отсутствием четких разъяснений новых критериев определения инвалидности. Ряд депутатов считал, что предлагаемые изменения не были достаточно широко обсуждены с экспертами, а другие – обеспокоены возможными манипуляциями в интересах коррупции в этой сфере.

По поручению спикера Сахибы Гафаровой, этот законопроект был широко обсужден на заседании комитета труда и социальной политики. Муса Гулиев отметил, что на заседании «была внесена ясность во все вопросы, поднятые депутатами». В свою очередь, спикер Сахиба Гафарова отметила, что согласно регламенту третье чтение не предусматривает прений, но сделала исключение для представителей оппозиции - Рази Нуруллаева, Тахира Керимли и Сабира Рустамханлы, сославшись на то, что все трое являются председателями политических партий. В своем выступлении Рази Нуруллаев отметил, что возможно и не взял бы слово, если бы был приглашен на вышеупомянутое заседание комитета. По его словам, впервые за последнее время такое количество депутатов отказались голосовать за принятие законопроекта.