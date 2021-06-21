Депутат Фазиль Мустафа: «Сколько денег предприниматели заплатили за право на строительство новостроек?» парламентский час haqqin.az
Под председательством спикера Сахибы Гафаровой накануне состоялось очередное заседание внеочередной сессии Милли Меджлиса, в ходе которого было обсуждено 14 вопросов. В частности, депутаты в третьем чтении проголосовали за принятие новых критериев инвалидности.
В своем выступлении депутат Фазиль Мустафа коснулся пожара, произошедшего в ночь на 22 июня в жилом здании в Ясамальском районе. По словам депутата, во время пожара на территорию не смогли вовремя прибыть пожарные и медики.
«Дома построены так близко друг к другу, что на территорию не смогли пробраться пожарные и скорая помощь. Если нет нормальной дорожной инфраструктуры, если дома построены за счет взяток, это приводит к такой трагедии. Когда узнаешь, сколько денег предприниматели заплатили отдельным людям за строительство новостроек, приходишь в ужас», - сказал он.
Другой депутат Эльшан Мусаев в своем выступлении заступился за турецкую журналистку Фулю Озтюрк, которая запомнилась активным освещением событий в ходе Отечественной войны. Дело в том, что в Азербайджане намерены снять фильм об этой журналистке, что вызывало крайнюю ревность со стороны группы азербайджанских журналистов, которые считают, что турецкая журналистка не заслужила роль образа журналиста, освещавшего Отечественную войну.
Однако председатель парламентского комитета по труду и социальной политике Муса Гулиев вернул депутатов к другой реальности - представил в третьем чтении законопроект о внесении изменений в закон «О правах лиц с инвалидностью» и другие, связанные с ним законы.
Напомним, что на прошлом заседании Милли Меджлиса группа депутатов высказалась резко против этого законопроекта и отказалась за него голосовать.
Депутаты в основном были недовольны отсутствием четких разъяснений новых критериев определения инвалидности. Ряд депутатов считал, что предлагаемые изменения не были достаточно широко обсуждены с экспертами, а другие – обеспокоены возможными манипуляциями в интересах коррупции в этой сфере.
По поручению спикера Сахибы Гафаровой, этот законопроект был широко обсужден на заседании комитета труда и социальной политики. Муса Гулиев отметил, что на заседании «была внесена ясность во все вопросы, поднятые депутатами».
В свою очередь, спикер Сахиба Гафарова отметила, что согласно регламенту третье чтение не предусматривает прений, но сделала исключение для представителей оппозиции - Рази Нуруллаева, Тахира Керимли и Сабира Рустамханлы, сославшись на то, что все трое являются председателями политических партий.
В своем выступлении Рази Нуруллаев отметил, что возможно и не взял бы слово, если бы был приглашен на вышеупомянутое заседание комитета. По его словам, впервые за последнее время такое количество депутатов отказались голосовать за принятие законопроекта.
«Этот законопроект еще больше усугубит и без того тяжелую ситуацию в этой сфере. Поэтому я изначально голосовал против него и не вижу поправок, которые бы побудили меня изменить мое решение. Принятие законопроекта в такой форме противоречит интересам граждан», - сказал депутат.
Рази Нуруллаев добавил, что проблемы в этой сфере обусловлены принятием почти секретного постановления Кабмина №413 от 30 декабря 2015 года. Это постановление исключило из ряд заболеваний в списке признанных критериев определения инвалидности.
«В моих силах лишь проголосовать против этого законопроекта», - сказал Рази Нуруллаев.
В свою очередь спикер Сахиба Гафарова, не скрывая удивления, отметила, что по имеющейся у нее информации, на заседание комитета были приглашены все депутаты, и обратилась к Мусе Гулиеву за разъяснениями.
Явно не ожидавший такого поворота событий Муса Гулиев парировал обвинение Р.Нуруллаева, заявив, что на заседание возглавляемого им комитета были приглашены все депутаты, выступившие с вопросами во время второго чтения. И дескать Рази Нуруллаева среди этих депутатов не было.
«Мы же не можем пригласить сразу всех депутатов», - виновато ответил Муса Гулиев.
Позже в личной беседе с корреспондентом haqqin.az депутат Сабир Рустамханлы также признался, что не участвовал в обсуждениях комитета и поэтому решил воздержаться от голосования.
В конечном итоге этот нашумевший законопроект все же был принят. Таким образом, по принятым изменениям в закон «О правах лиц с ограниченными возможностями», понятие «лица с инвалидностью I степени» подразумевает «лиц, у которых инвалидность установлена из-за 81-100-процентной потери функций организма». А к «лицам с инвалидностью II степени» относятся «лица, у которых инвалидность установлена из-за 61-80-процентной потери функций организма», «лица с инвалидностью III степени» - «у которых установлена инвалидность из-за 31-60-процентной потери функций организма».
Запомнилось и выступление депутата Вахида Ахмедова в ходе обсуждения законопроекта «Об эффективном использовании энергоресурсов и энергетической эффективности». Депутат отметил, что в энергетической системе существует большое количество проблем.
«Самая большая проблема связана со счетчиками. К нам приходит большое количество жалоб. В новом законе говорится об умных счетчиках. Нужно внести ясность, будут ли вообще заменены старые счетчики?», - сказал депутат.
Остальные обсуждаемые вопросы в основном носили технический характер. Очередное заседание Милли Меджлиса назначено на 25 июня.