В ВОЗ предупредили о возникновении новых штаммов коронавируса

В мире продолжат возникать и распространяться все новые и вызывающие опасения штаммы коронавируса, предупредил в беседе с «Лентой.ру» представитель Европейского бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

В организации отметили, что необходимо обеспечить вакцинацию приоритетных групп, а также соблюдать все необходимые меры по сдерживанию коронавируса. Попустительство наряду с распространением новых штаммов коронавируса может привести к скачку случаев по всему европейскому региону, добавил представитель ВОЗ

«Мы понимаем, что люди устали от этой пандемии, но мы не должны терять бдительность, поскольку она еще не закончилась. Каждый из нас должен продолжать вносить свой вклад, используя достигнутые на сегодняшний день успехи», — подчеркнули в ВОЗ.