США заблокировали 36 иранских сайтов
Американское Министерство юстиции подтвердило блокировку 33 иранских сайтов, которые использовались Иранским союзом исламского радио и телевидения (IRTVU), а также трех сайтов, контролируемых группировкой «Катаиб Хезболла», сообщается на сайте ведомства.
«Согласно постановлению суда, Соединенные Штаты заблокировали 33 веб-сайта Исламского радио и телевидения Ирана (IRTVU) и три веб-сайта, которыми управляет «Катаиб Хизбалла», в нарушение санкций США», — цитирует РБК сообщение.
Как напоминает Минюст, в октябре прошлого года Минфин США добавил IRTVU в свой санкционный список. В Вашингтоне IRTVU приписывают распространение дезинформации с целью повлиять на исход выборов в США.