В Беларуси нашли «индийский» штамм коронавируса

Индийский штамм COVID-19 впервые выявлен в Минске, его циркуляция в других регионах Беларуси пока не установлена, сообщила в среду пресс-служба Минздрава республики.

«Анализ последовательностей вируса SARS-CoV-2 - выделенных в июне из проб пациентов с подтвержденным COVID-19 - показал, что в Минске десять исследованных образцов имели набор мутаций в шиповидном белке, характерных для «индийского» варианта... Так что можно констатировать, что «индийский» вариант коронавируса выявлен в Беларуси. При этом циркуляция данного варианта в других регионах Беларуси не установлена», - цитирует РИА Новости сообщение пресс-службы белорусского минздрава.