Нефть растет: Brent выше $75

Цены на нефть растут на торгах в среду после небольшого снижения по итогам предыдущих торгов и находятся вблизи многолетних максимумов.

Стоимость августовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures на утро среды составляет $75,27 за баррель, это на $0,46 (0,61%) выше цены на закрытие предыдущей сессии, пишет Интерфакс.

Цена фьючерсов на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет $73,20 за баррель, что на $0,35 (0,48%) выше итогового значения предыдущей сессии.

Поддержку котировкам оказывают сообщения СМИ о том, что члены ОПЕК+ начали обсуждать постепенное увеличение добычи нефти начиная с августа.