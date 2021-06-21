Патрушев обсудил с Рахмоном вопросы безопасности

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев обсудил в Душанбе с секретарями СБ стран ШОС и с президентом Республики Таджикистан Эмомали Рахмоном вопросы региональной безопасности на пространстве ШОС, сообщает пресс-служба аппарата СБ РФ, на которую ссылается РИА Новости.

"В Душанбе президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон принял Секретаря Совета Безопасности России Николая Патрушева и секретарей совбезов других государств-участников Шанхайской организации сотрудничества. Обсуждены вопросы региональной безопасности на пространстве ШОС", - говорится в сообщении.