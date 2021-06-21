Помощником шефа Пентагона может стать эксперт по России

Согласно сообщению, Байден внес кандидатуры трех человек на ключевые позиции: Дэвида Ульманна на должность помощника администратора в Агентство по охране окружающей среды, Дэвида Прути как кандидата в члены Национального совета по трудовым отношениям и Селесту Уолландер соответственно. Теперь для получения должности им необходимо получить одобрение Конгресса, пишет РБК.

Уолландер в настоящее время возглавляет Фонд США–Россия. В администрации экс-президента США Барака Обамы она курировала российское направление в Совете национальной безопасности при Белом доме. Кроме того, на ее счету более 80 публикаций по вопросам европейской и евразийской безопасности, а также посвященных оборонной стратегии России.