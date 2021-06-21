Отдел информации 10:27

Как известно, любого человека формирует внешняя среда. А первое знакомство с внешней средой у человека начинается с родного двора. Если спросить людей, что для них означает двор их детства, то пойдут бесконечные воспоминания о первых друзьях, первой детской любви и даже драках. Дворы играют исключительно важную роль в формировании молодежи. Крайне важно, чтобы дети имели возможность правильно формировать свой досуг, а не коротать все свободное время в чайханах и расплодившихся в одно время «плейстейшн-клубах», с ранних лет вдыхая блатную романтику.

Понимая всю важность благоустройства городских дворов, уже не первый год по инициативе вице-президента Фонда Гейдара Алиева, учредителя и руководителя Общественного объединения IDEA Лейлы Алиевой реализуется проект «Наш двор». Основная цель проекта «Наш двор» заключается в содержании бакинских дворов в экологически чистом и благоустроенном состоянии, восстановлении озеленений, составляющих основу городской экологии, формировании здорового образа жизни, создании безопасных и комфортных условий для жизни жителей. В этих дворах создаются благоприятные условия для развития детей всех возрастных групп, эффективного досуга молодежи и выработки привычки регулярно заниматься спортом. В таких дворах устанавливаются различные спортивные сооружения, строятся футбольная и шахматная площадки, детские игровые площадки. Проект «Наш двор» постоянно расширяется и охватывает все новые и новые бакинские кварталы. Так, очередной благоустроенный двор появился в Наримановском районе (по адресу: проспект Фатали хана Хойского, 112, 114, ул. Ашыга Алы, 3, 4 А) и охватывает здания, в которых в общей сложности проживают 1 200 человек.