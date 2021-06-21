Психологи назвали причину преждевременной смерти женатых мужчин

Новое исследование показывает, что неудовлетворенность браком по своему влиянию на продолжительность жизни среди мужчин может сравниться с такими факторами риска, как курение и отсутствие физической активности. Исследование основано на обширных медицинских данных, полученных в результате 32-летних исследований, которые отслеживали 10 тысяч израильских мужчин и их смертность.

Когда мы больше знаем о связи между психологическим благополучием и физическим здоровьем, мы обнаружили, что удовлетворенность браком в начале исследования была прогностическим фактором смерти в целом и смерти от инсульта», — сказал доктор Шахар Лев-Ари, руководитель департамента укрепления здоровья Школы общественного здравоохранения медицинского факультета Саклера Тель-Авивского университета.

Мужчины, которые были недовольны своим браком, в среднем на 19 процентов чаще умирали в течение исследования, чем их ровесники, которые были удовлетворены отношениями. Ученые заявили, что неудовлетворенность браком может предсказать риск смерти. «Это исследование убедительно свидетельствует о том, что удовлетворенность браком и его крепость заслуживают инвестиций со стороны институтов общественного здравоохранения. На том же уровне, на каком они инвестируют в борьбу с курением и поощрение физических упражнений», — уверен Лев-Ари.