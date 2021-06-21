В Бакинском суде по тяжким преступлениям начался судебный процесс по уголовному делу гражданина России Дубакова Эдуарда Сергеевича, привлеченного Арменией к боям в Карабахе, сообщает собственный корреспондент haqqin.az.

На процессе под председательством судьи Самира Алиева уточняются анкетные данные обвиняемого.

В отношении гражданина РФ Дубакова Эдуарда Сергеевича возбуждено уголовное дело по статьям 214-3.1 (терроризм, финансирование терроризма), 218.2 (участие в преступном сообществе (преступной организации) либо в объединении организаторов, руководителей или иных представителей организованных групп), 318.2 (незаконное пересечение государственной границы Азербайджана) УК Азербайджана.