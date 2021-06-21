Азербайджанские ВМС продолжают учения

Тактические учения с участием отряда боевых кораблей военно-морского флота, отряда кораблей боевого обеспечения и снабжения, морских пехотинцев пройдут в три этапа, сообщает пресс-служба Минобороны.

Подразделения Военно-морских сил Азербайджана приступили ко второму этапу тактических учений, проводимых в соответствии с планом боевой подготовки на 2021 год. На данном этапе проведена высадка десанта и ликвидация базы временного размещения условных террористов.

Согласно сценарию учений, спецназ обеспечил разминирование береговой линии и охрану периметра, далее была проведена операция по уничтожению условных террористических групп.