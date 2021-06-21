Прокуратура о поножовщине в Кюрдамире

18 июня был ранен ножом Яшар Бахшиев. Об этом сообщили haqqin.az в прокуратуре Кюрдамирского района.

В ходе предварительного расследования появились обоснованные подозрения в том, что знакомые пострадавшего - Хаял Гейдаров и Турал Джебраиллы пытались убить Я.Бахшиева, нанеся ему множественные ножевые ранения в ходе конфликта.

По данному факту в прокуратуре Кюрдамирского района возбуждено уголовное дело по статьям 29 (покушение на преступление), 120.2.1 (умышленное убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступным сообществом) и 29, 120.2.5 (умышленное убийство, совершенное из корыстных побуждений или по найму, а равно в целях использования органов или тканей потерпевшего) УК Азербайджана.

Х.Гейдаров и Т.Джебраиллы привлечены к следствию в качестве обвиняемых, решением суда они заключены под стражу.

В настоящее время расследование по данному уголовному делу продолжается.