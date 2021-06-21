Внук легендарного Энвера Мамедова стал аудитором Счетной палаты России
Совет Федерации России на заседании в среду утвердил кандидатуру сенатора Сергея Мамедова на пост аудитора Счетной палаты, сообщает РИА Новости.
Ранее в Совет Федерации поступило представление президента РФ Владимира Путина по Мамедову. На этой должности он сменит Татьяну Блинову.
Напомним, накануне президент России Владимир Путин предложил назначить аудитором Счетной палаты сенатора Сергея Мамедова. Об этом сообщил полпред президента в Совфеде Артур Муравьев.
Отметим, что Сергей Мамедов является внуком легендарного азербайджанского журналиста Энвера Мамедова, занимавшего пост первого зампредседателя Гостелерадио СССР, сыном Георгия Мамедова - известного советского и российского дипломата, замминистра иностранных дел России. Сам Сергей Мамедов с 2011 года является членом Совета Федерации России.