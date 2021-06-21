Иностранные инвесторы продолжают поддерживать Банк Республика

Один из крупнейших коммерческих банков Азербайджана - Банк Республика благодаря своей успешной деятельности продолжает привлечение финансовых ресурсов от крупных международных организаций. В этот раз банк при посредничестве компании Enabling Qapital подписал договор с европейской инвестиционной компанией EMF Microfinance Fund о предоставлении банку субординированного кредита в размере $5 млн сроком на 8 лет.

За последнее время это уже пятая по счёту крупная международная финансовая организация, которая заключает соглашение с Банком Республика. До этого Международная финансовая корпорация (IFC), Европейский банк реконструкции и развития (EBRD), Голландский банк развития (FMO) и Frontera Capital заключили соглашение с банком. Это свидетельствует о высоком доверии и уверенности международных финансовых институтов в долгосрочной стабильности Банка Республика.

Как сообщили в банке, средства в рамках подписанного договора будут направлены на кредитование приоритетного для банка реального сектора, в частности, малого и среднего бизнеса.

За 30 лет своей успешной деятельности Банк Республика смог завоевать доверие своих клиентов и укрепиться в пятерке ведущих банков страны. В числе акционеров банка - крупнейшие финансовые институты Германии: Инвестиционная корпорация DEG (член банковской группы KfW и SIDT) и Sparkassen International Development Trust (член финансовой группы Sparkassen-Finanzgruppe).