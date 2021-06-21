Ильхам Алиев принял министра экономики ОАЭ Фото
Президент Азербайджана Ильхам Алиев 23 июня принял министра экономики Объединенных Арабских Эмиратов Абдуллу Бин Тоуга Аль Марри, сообщает АзерТАдж.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев 23 июня принял министра экономики Объединенных Арабских Эмиратов Абдуллу Бин Тоуга Аль Марри, сообщает АзерТАдж.
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