МЧС обратилось к населению из-за аномальной жары

Аномально жаркая погода в Азербайджане, как ожидается, сохранится в ближайшие дни, температура местами повысится до 44 градусов, сообщили в Национальной гидрометеорологической службе.

В пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям haqqin.az сообщили, что небольшая неосторожность или халатность в таких погодных условиях приводит к пожарам, особенно на открытых участках и в лесах, а рост спроса на кондиционеры увеличивает риск перегрузки линий электропередач. В связи с этим МЧС призывает население неукоснительно соблюдать правила пожарной безопасности, учитывая, что высокие температуры повышают риск возникновения пожаров.

Также рекомендуется избегать пребывания на солнце, в том числе на пляжах, использовать светлую, легкую, особенно хлопчатобумажную одежду, находиться в тени или в прохладном месте, пить много жидкости.