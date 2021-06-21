Верховный представитель Альянса цивилизаций ООН на переговорах с Ильхамом Алиевым фото

Президент Азербайджана Ильхам Алиев 23 июня принял Верховного представителя Альянса цивилизаций ООН Мигеля Анхеля Моратиноса.