За минувшие сутки в России выявили 17 594 новых случая коронавируса, всего в РФ зарегистрировано более 5,3 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

В сообщении штаба указывается, что «за последние сутки в России выявлено 17 594 новых случая коронавируса в 85 регионах, из них 15,8% не имели клинических проявлений болезни».

Всего в РФ выявлено 5 368 513 вирус-положительных пациентов в 85 регионах, число выздоровевших увеличилось до 4 902 110 человек, из них 12 660 человек вылечились за последние сутки.

За сутки скончались 548 человек, что является максимальным значением с 11 февраля. За весь период в России от коронавируса скончались 130 895 человек.