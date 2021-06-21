Правительству Азербайджана надо сверить часы с мировыми гигантами наш комментарий
Еще в конце 2020 года Всемирный банк совместно с Международным валютным фондом по просьбе правительства Азербайджана приступил к проведению очередной оценки финансового сектора страны. Завершить оценку финансового сектора страны в рамках программы FSAP (Financial Sector Assessment Program) намечается в течение 2-3 месяцев. Об этом сообщила журналистам глава бакинского представительства ВБ Сара Майкл.
По ее словам, ВБ готовит экономический меморандум по Азербайджану, где будет дана оценка потенциалу по каждому сектору экономики страны. Но уже ясно, что ненефтяной сектор обладает значительным потенциалом внутреннего производства и экспорта. В частности, большой потенциал, в том числе по экспорту, имеет сельхозпродукция. Но нужно развивать сферу ее переработки, что необходимо для повышения экспортного потенциала этой продукции. Значителен потенциал и в наиболее пострадавших от пандемии секторе туризма и транспортно-логистической сфере.
В целом МВФ и ВБ проводят уже третью оценку финансового сектора Азербайджана. Первая оценка была проведена в 2003 году, вторая - в 2015 году. Обратите внимание на даты. После 2003 года в страну хлынул поток нефтедолларов, благодаря которым удалось добиться всех поставленных в социально-экономической сфере задач. А после кризисного 2015 года, запомнившегося двумя девальвациями маната и сильным спадом экономики, начался второй этап развития, который в прошлом году был прерван пандемией. Сегодня завершается третья оценка финансового сектора. Правительству требуется сверить часы с ведущими финансовыми структурами мира перед новым экономическим скачком, который анонсировал президент Ильхам Алиев.
И это видно не только из того, что ВБ и МВФ участвует в подготовке и реализации ряда важных проектов, направленных на развитие приоритетных для страны сфер экономики. Примерно через год будет завершена разработка новой стратегии ВБ по Азербайджану. Она будет унифицирована с пятью приоритетами правительства в рамках национальной стратегии развития на 10 лет - до 2031 года. Работы по восстановлению освобожденных от оккупации территорий и участие ВБ в восстановлении Карабаха, как ожидается, также найдут отражение в стратегии. Правда, пока ВБ не обсуждал с правительством конкретные проекты по восстановлению Карабаха, но оно в этом заинтересовано.
Да, пока рано говорить, в каком объеме будет оказана поддержка. Но ВБ обещает: если это будет необходимо правительству, исходя из приоритетов страны, будут сформированы направления поддержки. Ведь Азербайджан сотрудничает и с другими международными организациями, и только после распределения страной работ для каждого института банк может подготовить свою стратегию партнерства. И хотя стратегия ВБ будет готова только в 2022 году, ее отсутствие не помешает реализации нового проекта уже сегодня. «Для Азербайджана выделены средства, при необходимости мы можем приступить к работе по новому проекту даже без утверждения стратегии», - сказала Майкл.
В целом же ВБ отмечает постепенное восстановление экономики Азербайджана. По его прогнозам, темпы роста ВВП в этом году ожидаются на уровне 3%, в 2022 году – 4%. Хотя банк и не исключает, что фактические темпы роста могут опережать эти прогнозы в связи с высокими темпами вакцинации в стране и крупными госинвестициями на восстановление освобожденных территорий. И если сегодня в ВБ считают, что экономика Азербайджана вернется на доковидный уровень во второй половине 2022 года, то с учетом указанных факторов страна может осуществить это и раньше. Ведь восстановительные работы в Карабахе и реинтеграция региона в экономику Азербайджана приведут к значительному ускорению темпов роста экономики страны.
И не только Карабах в центре внимания Всемирного банка. Так, ВБ совместно с британской компанией BVG Associates (BVGA) и азербайджанским правительством готовит дорожную карту для развития морской ветроэнергетики в стране. В настоящее время помощь правительству осуществляется в оценке потенциала ветряной энергетики и определения ее места в энергетической мощности страны в будущем, определении вызовов, возможностей и трудностей в этой сфере. Дорожная карта будет включать геопространственный и экономический анализы, моделирование затрат, оценку цепочки поставок, инфраструктуры, социального и экологического воздействия. Исследование направлено на определение лучших мест для развития морской ветроэнергетики, потенциал которой в Азербайджане оценивается на уровне 157 гигаватт.
Но мы, пожалуй, вышли за рамки оценки, которая рассматривает возможные риски финансового сектора, идентифицирует различные меры по укреплению финансовой системы страны. А то ведь операции Группы ВБ в Азербайджане регулируются еще утвержденной в 2015 году рамочной программой партнерства, рассчитанной на 2016-2020 финансовые годы. Правда, срок действия оценки, который истекает в конце этого месяца, продлен до 2021 финансового года. Но ее надо обновить во избежание возможных отклонений в работе. Недомолвок в двусторонних отношениях, насчитывающих почти 30 лет, быть не может - ВБ профинансировал за этот срок более 50 проектов на общую сумму 4,4 млрд долларов. А Азербайджан продемонстрировал себя надежным партнером.