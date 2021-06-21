По ее словам, ВБ готовит экономический меморандум по Азербайджану, где будет дана оценка потенциалу по каждому сектору экономики страны. Но уже ясно, что ненефтяной сектор обладает значительным потенциалом внутреннего производства и экспорта. В частности, большой потенциал, в том числе по экспорту, имеет сельхозпродукция. Но нужно развивать сферу ее переработки, что необходимо для повышения экспортного потенциала этой продукции. Значителен потенциал и в наиболее пострадавших от пандемии секторе туризма и транспортно-логистической сфере.

В целом МВФ и ВБ проводят уже третью оценку финансового сектора Азербайджана. Первая оценка была проведена в 2003 году, вторая - в 2015 году. Обратите внимание на даты. После 2003 года в страну хлынул поток нефтедолларов, благодаря которым удалось добиться всех поставленных в социально-экономической сфере задач. А после кризисного 2015 года, запомнившегося двумя девальвациями маната и сильным спадом экономики, начался второй этап развития, который в прошлом году был прерван пандемией. Сегодня завершается третья оценка финансового сектора. Правительству требуется сверить часы с ведущими финансовыми структурами мира перед новым экономическим скачком, который анонсировал президент Ильхам Алиев.

И это видно не только из того, что ВБ и МВФ участвует в подготовке и реализации ряда важных проектов, направленных на развитие приоритетных для страны сфер экономики. Примерно через год будет завершена разработка новой стратегии ВБ по Азербайджану. Она будет унифицирована с пятью приоритетами правительства в рамках национальной стратегии развития на 10 лет - до 2031 года. Работы по восстановлению освобожденных от оккупации территорий и участие ВБ в восстановлении Карабаха, как ожидается, также найдут отражение в стратегии. Правда, пока ВБ не обсуждал с правительством конкретные проекты по восстановлению Карабаха, но оно в этом заинтересовано.

Да, пока рано говорить, в каком объеме будет оказана поддержка. Но ВБ обещает: если это будет необходимо правительству, исходя из приоритетов страны, будут сформированы направления поддержки. Ведь Азербайджан сотрудничает и с другими международными организациями, и только после распределения страной работ для каждого института банк может подготовить свою стратегию партнерства. И хотя стратегия ВБ будет готова только в 2022 году, ее отсутствие не помешает реализации нового проекта уже сегодня. «Для Азербайджана выделены средства, при необходимости мы можем приступить к работе по новому проекту даже без утверждения стратегии», - сказала Майкл.

В целом же ВБ отмечает постепенное восстановление экономики Азербайджана. По его прогнозам, темпы роста ВВП в этом году ожидаются на уровне 3%, в 2022 году – 4%. Хотя банк и не исключает, что фактические темпы роста могут опережать эти прогнозы в связи с высокими темпами вакцинации в стране и крупными госинвестициями на восстановление освобожденных территорий. И если сегодня в ВБ считают, что экономика Азербайджана вернется на доковидный уровень во второй половине 2022 года, то с учетом указанных факторов страна может осуществить это и раньше. Ведь восстановительные работы в Карабахе и реинтеграция региона в экономику Азербайджана приведут к значительному ускорению темпов роста экономики страны.