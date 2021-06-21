Минобороны показало село Салахлы Кенгерли в Агдаме фото; видео
Министерство обороны Азербайджана опубликовало видеокадры из освобожденного от армянской оккупации села Салахлы Кенгерли Агдамского района Азербайджана.
Министерство обороны Азербайджана опубликовало видеокадры из освобожденного от армянской оккупации села Салахлы Кенгерли Агдамского района Азербайджана.
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