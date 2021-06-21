Ильхам Алиев наградил группу госслужащих
Президент Азербайджана Ильхам Алиев 23 июня подписал распоряжение о награждении группы государственных служащих.
С полным текстом распоряжения можно ознакомиться по ссылке.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев 23 июня подписал распоряжение о награждении группы государственных служащих.
С полным текстом распоряжения можно ознакомиться по ссылке.
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