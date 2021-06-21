Глава Минздрава Израиля Хези Леви в интервью местному радио сообщил, что число заразившихся с однозначных 5-6 в день взлетело до 125. Причем болеют и вакцинированные, в основном вернувшиеся из России и с Кипра. В связи с ситуацией Минздрав решил провести в начале следующего года третью массовую вакцинацию, а в стране поговаривают о вспышке индийского варианта инфекции. Новый премьер-министр Израиля Нафтали Беннет уже заявил, что, если заболеваемость продолжится такими темпами, будет вновь введен масочный режим, и призвал прививать подростков, ранее вакцинацией не охваченных.

Только-только Израиль обнадежил весь мир опытом победы над ковидом, как израильские СМИ забили тревогу - на страну надвигается новая волна пандемии. Так что же, победа оказалась иллюзией?

За стратегией борьбы с пандемией в Израиле, как и во всем мире, внимательно следят в Азербайджане, где население примерно равно израильскому. В связи с тревожными сигналами о возвращении ковида в страну, «победившую пандемию», haqqin.az связался с израильским профессором Яковом Беркуном, ведущим специалистом в области педиатрии и заболеваний иммунной системы, заведующим отделением Университетского медицинского центра «Хадасса» и клинической базой медицинского факультета Еврейского университета в Иерусалиме.

- Похоже, преодолеть коронавирус в отдельно взятой стране пока не удалось?

- Не считаю, что в Израиле началась четвертая волна ковида. В принципе, было известно, что коллективный иммунитет сформируется, когда переболеют и будут вакцинированы около 70-80% населения. Этого у нас не произошло, потому что на определенном этапе решили не прививать подростков, так как у небольшого числа привитых в возрасте от 16 до 30 лет случались легкие осложнения миокардита, то есть воспаления мышц сердца. Клинически существенное осложнение происходило лишь в одном случае на сто тысяч привитых, в легкой форме — несколько чаще. Поэтому, когда в стране практически не было больных, стало понятно, что родители не захотят вакцинировать подростков.

Надо отметить, что вакцина для этой возрастной категории утверждена Федеральной службой лекарств США, структурами здравоохранения Европы и Израиля. Я являюсь секретарем объединения педиатров Израиля, и наша организация, как и Минздрав, рекомендовала прививать только тех подростков, кто собирается выехать за границу и у кого имеются фоновые заболевания. Такое решение было принято и правительством.

Всплеск ковида в последнюю неделю в основном произошел как раз в школах. В одной из них заболели сразу почти 100 учащихся. То есть вирус пошел туда, где больше непривитых - в учебные заведения, где большое скопление детей младшего возраста и подростков. Тем не менее полагаю, что сейчас происходит небольшая вспышка, которую быстро локализуют.

- Почему все-таки стали болеть вакцинированные люди?

- Если брать в целом по нашей стране, то число заболевших вакцинированных совсем небольшое. У нас 90% людей старше 50 лет привиты. Однако в мире еще не создана абсолютно, на 100%, эффективная вакцина. Естественно, у какой-то части населения после вакцинации не вырабатывается на должном уровне иммунная защита. В условиях, когда вся страна привита, неудивительно, что какая-то часть из них заболевает. В Англии исследования 14 тысяч заболевших индийским штаммом ковида показали, что прививка Pfizer на 90% предотвращает тяжелую форму инфекции, требующей госпитализации, и на 88% - возможность вообще заболеть ковидом. Это ниже, чем те 95% эффективности вакцины, которые мы наблюдали в Израиле с предыдущими штаммами, но все же 88% против индийского штамма тоже очень хороший показатель. Даже если люди инфицируются, болезнь проходит в более легкой форме.

Новое правительство Израиля, наученное опытом предыдущих волн инфекции, решило быстро принять превентивные меры. В частности, рекомендовано прививаться всем подросткам. И уже сейчас сотни тысяч ребят этой возрастной категории пошли вакцинироваться. В недавнем прошлом количество привитых подростков составляло всего около 5%.

Еще одна причина новой вспышки – недостаточный контроль на границах: все прибывшие в страну должны были проверяться на ковид, на деле же обследовали не всех. Поэтому неудивительно, что произошел импорт различных штаммов из стран красной зоны коронавируса. Уверен, что, улучшив проверку инфекции на границах, можно остановить распространение заболевания. Однако главным фактором борьбы с ковидом остается увеличение объема привитых.

- И все же привитые оказались уязвимы к «индийцу». Не сигнал ли это, что вирус совершенствуется быстрее, чем могли предположить ученые?

- Проведенные исследования показывают, что пока прививки достаточно эффективны против индийского штамма «дельта плюс». Правда, есть только одно такое исследование, посмотрим, какие результаты будут у дополнительных. В любом случае то, что мы сейчас наблюдаем, это небольшая вспышка, которую быстро локализуют.

- Как вы относитесь к идее провести третью массовую вакцинацию, то есть не два, а три укола прививки?

- Третья инъекция вакцины вполне возможна. Обратите внимание, в начале кампании вакцинации предполагалось, что этот препарат будет защищать 6 месяцев. В вакцинном сертификате говорилось, что эффект держится полгода. В дальнейшем стало понятно, что антитела защищают больше 6 месяцев. У первых вакцинированных в Израиле к началу 2022-го со дня прививки пройдет год. Сейчас ученые в мире тщательно контролируют эффективность вакцины против новых штаммов. Если выяснится, что она снизилась, вполне возможно, что придется делать третью инъекцию до истечения года или даже шести месяцев. Кроме того, для таких компаний, как Moderna, Pfizer/BioNTech, потребуется всего несколько недель, чтобы усовершенствовать вакцину, усилив ее действие против мутировавших штаммов.

Кстати, через несколько месяцев закончатся исследования вакцин для маленьких детей. Это позволит обеспечить еще больший охват вакцинацией населения, от чего вирусу будет тяжелее распространяться.

Возвращаясь к сегодняшней ситуации с ковидом в Израиле, еще раз отмечу, что вирус в основном распространяется среди школьников и въезжающих в Израиль из стран с красным уровнем пандемии. В Россию, Индию, Бразилию - страны с высоким уровнем инфекции израильтянам разрешено ездить только по специальному разрешению. Честно говоря, лично мне непонятно, как там оказались тысячи наших граждан.

- Что бы вы посоветовали нашим читателям исходя из опыта новой вспышки в Израиле?

- Прежде всего тех, кто еще раздумывает – вакцинироваться или нет, заверю, что массовая вакцинация остается самым надежным средством борьбы с инфицированием ковидом. Даже при вакцинации населения в 60% удается практически остановить пандемию, то есть снять ограничения, вернуться к прежней жизни… Очень важен также эпидконтроль на границе для всех въезжающих в страну. Вообще же не стоит ездить в страны красной зоны ковида. И, конечно, надо обязательно вакцинировать детей старше 12 лет.