Тегеран опровергает заявления США о неудачном запуске иранских спутников

Иран опровергает сообщения о неудачной попытке запуска своих спутников, сообщил в среду министр информационно-коммуникационных технологий Ирана Мохаммад Джавад Азари Джахроми.

"Сообщения о неудачном запуске спутников "Парс 1" и "Нахид" ("Венера") не соответствуют действительности, мы не подтверждаем это, - цитирует министра иранское информагентство "Клуб молодых журналистов". - Работы по созданию "Парс 1" и "Нахид" полностью завершены, аппараты готовы к запуску. Но сам запуск еще не состоялся, идет подготовка к нему".

В среду телеканал CNN со ссылкой на экспертов Института международных исследований Миддлбери в городе Монтерей (штат Калифорния) выступил с утверждениями о якобы состоявшейся в середине июня неудачной попытке Ирана осуществить запуск своего спутника на околоземную орбиту.