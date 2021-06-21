Синоптики обещают в Баку и регионах знойный четверг

В четверг, 24 июня, в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается солнечная погода. Прогнозируется северо-восточный ветер, который днем сменится юго-восточным, говорится в сообщении Национальной гидрометеорологической службы Министерства экологии и природных ресурсов.

Атмосферное давление - 758 мм ртутного столба, относительная влажность ночью 55-65%, днем - 35-40%.

На пляжах Апшерона будет дуть северо-восточный ветер, который во второй половине дня сменится юго-восточным. Температура морской воды на пляжах Сумгаита, Новханы, Пиршаги, Нардарана, Бильгя, Загульбы будет 24-25 градусов тепла, Тюркана, Говсана, Сахиля и Шихово - 25-26 градусов тепла.

24 июня в регионах Азербайджана будет преимущественно без осадков, но во второй половине дня в некоторых горных районах ожидаются кратковременные локальные дожди. Утром в некоторых горных районах туман, ветер восточный. Ночью температура воздуха составит 20-25 градусов тепла, днем 35-40 градусов тепла, местами 42 градуса, в горах ночью 15-20 градусов тепла, днем 27-32 градуса тепла.

В течение недели в Баку и на Апшероне ожидается аномально жаркая погода, застойные погодные условия в некоторые часы дня, преобладание слабого ветра, сильный температурный дискомфорт во второй половине дня, что неблагоприятно для большинства людей.