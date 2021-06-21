В Лерике уничтожено около 6 тонн конопли

В рамках совместных комплексных оперативно-розыскных и профилактических мероприятий, проведенных сотрудниками южного регионального отдела Главного управления по борьбе с наркотиками и районного отдела полиции, на территории Лерикского района были обнаружены наркосодержащие растения. Об этом сообщили в лянкяранской региональной группе пресс-службы МВД.

На участке площадью семь гектаров в селе Оранд были обнаружены и уничтожены наркосодержащие растения общей массой 5 тонн 672 кг.