В Кремле обеспокоены напряженностью на таджикско-афганской границе

Россия на фоне вывода западных войск обеспокоена развитием ситуации в Афганистане и возникновением нового очага напряженности на афганско-таджикской границе. Как сообщает ТАСС, об этом заявил в среду журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«В целом, конечно, развитие ситуации в Афганистане по мере вывода американских и других военных из этой страны — это повод для нашего пристального внимания и беспокойства... Таджикистан — очень близкое, партнерское нам государство. Действительно, возникновение нового очага напряженности, угрозы - это то, что беспокоит нас», — сказал представитель Кремля.

Накануне бойцы движения «Талибан» захватили главный пограничный переход между Афганистаном и Таджикистаном Шер Хан Бандар в афганской провинции Кундуз. Это стало наиболее значительным достижением талибов с момента активизации операций после решения США вывести свои войска из Афганистана.