В Минске с 23 по 26 июня 2021 года пройдет 10-я Международная выставка вооружений и военной техники MİLEX-2021.

Как сообщили haqqin.az в Министерстве оборонной промышленности, Азербайджан на выставке, где будут представлены самые современные модели вооружения и военной техники производства Беларуси, России и других зарубежных стран, представляет делегация во главе с министром оборонной промышленности Азербайджана Мадатом Гулиевым.

В рамках мероприятия запланированы встречи с представителями государств-участников и правительств, главами официальных делегаций. В ходе встреч между Министерством оборонной промышленности и соответствующими структурами будут обсуждены вопросы развития связей в военно-технической сфере и реализации новых совместных проектов.