Российские военные открыли предупредительную стрельбу по эсминцу Великобритании

Российские военные открыли предупредительный огонь по курсу британского эсминца "Дефендер", который вошел в территориальные воды РФ в Черном море в районе мыса Фиолент, сообщили в Минобороны России, передает Интерфакс.

"Эсминец был предварительно предупрежден о применении оружия в случае нарушения государственной границы Российской Федерации. На предупреждение не отреагировал", - заявили в военном ведомстве.

В 12:06 и 12:08 пограничный сторожевой корабль выполнил предупредительную стрельбу. В 12:19 самолет Су-24М выполнил предупредительное бомбометание (4 осколочно-фугасных авиационных бомбы ОФАБ-250) по курсу движения эсминца с управляемым ракетным оружием (УРО) "Дефендер", заявили военные.

"В 12:23 совместными действиями Черноморского флота и Пограничной службы ФСБ России эсминец УРО "Дефендер" покинул границы территориального моря Российской Федерации", - говорится в сообщении.