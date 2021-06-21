Европейский бизнес разогнался до многолетнего рекорда

В июне рост деловой активности в европейских странах побил многолетний рекорд скорости, пишет CNBC со ссылкой на данные аналитической компании IHS Markit. Специалисты подсчитали предварительный составной индекс деловой активности Purchasing Managers' Index (PMI), который позволяет оценить ситуацию и в производстве, и в сфере услуг.

В этом месяце в еврозоне он разогнался до уровня в 59,2 пункта по сравнению с 57,1 пункта в мае, и это самое высокое значение за 180 месяцев — 15 лет. «Весьма обнадеживающие признаки восстановления все заметнее», — заметил главный бизнес-экономист компании Крис Уильямсон.

Многие страны Евросоюза начинают снимать ограничения для бизнеса на фоне успехов в вакцинации населения, а также заявляют о готовности вновь принимать туристов. Однако ситуация в экономике остается неопределенной, в том числе и из-за нехватки рабочей силы — даже в странах с относительно высоким уровнем безработицы.

«По тому, что мы видели, конечно, самый большой удар пришелся на сферу гостеприимства, на отели, на рестораны. Здесь очень велико давление из-за попыток поскорее восполнить дефицит персонала, чтобы справиться с ростом спроса, и по мере снятия экономических ограничений в июле тут все будет только хуже», — пояснил Уильямсон.

К новым трудностям в экономике может привести и распространение так называемого дельта-варианта коронавируса. Новые штаммы, появлявшиеся ранее, уже становились проблемой для европейского бизнеса зимой. В январе PMI еврозоны падал до двухмесячного минимума в 47,5 пункта на фоне введения строгих ограничений из-за роста заболеваемости, однако весной деловая активность стала восстанавливаться.