Азербайджанская киберспортивная команда победила в Португалии
В минувшие выходные азербайджанская киберкоманда Guardians of the Maiden Tower (что в переводе с английского означает «Защитники Девичьей башни») заняла 1-е место на первом этапе престижного турнира в Португалии по игре Valorant с призовым фондом свыше 3 тысяч долларов.
Тем самым наша команда обеспечила себе место в плей-офф и стала там единственным коллективом с постсоветского пространства.
Общий призовой фонд всего турнира составляет свыше 15 тысяч долларов.
Инстаграм Guardians of the Maiden Tower: gmt.gg.