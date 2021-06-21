Азербайджанская киберспортивная команда победила в Португалии

Отдел спорта

В минувшие выходные азербайджанская киберкоманда Guardians of the Maiden Tower (что в переводе с английского означает «Защитники Девичьей башни») заняла 1-е место на первом этапе престижного турнира в Португалии по игре Valorant с призовым фондом свыше 3 тысяч долларов.

Тем самым наша команда обеспечила себе место в плей-офф и стала там единственным коллективом с постсоветского пространства.

Общий призовой фонд всего турнира составляет свыше 15 тысяч долларов.

Инстаграм Guardians of the Maiden Tower: gmt.gg.