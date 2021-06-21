Турция в ответ на действия Греции объявила о начале учений

Турция распространила уведомление по международной автоматизированной системе оповещения Navtex для капитанов судов о военных учениях в Эгейском море в ответ на аналогичный шаг Греции, говорится в полученном РИА Новости сообщении турецкого военного источника.

"Вопреки условиям Афинского меморандума о взаимопонимании от 1988 года власти Греции в туристический сезон объявили часть международных вод Эгейского моря зоной военных учений. В качестве ответного шага Турция 22 июня распространила уведомление Navtex, также объявив международные воды Эгейского моря зоной учений", — сообщил источник.

Отмечается, что, согласно подписанному Турцией и Грецией Афинскому меморандуму о взаимопонимании, стороны обязаны соблюдать мораторий на учения в туристический сезон с 15 июня по 15 сентября, но Греция проигнорировала договоренности.

"Вопреки шагам турецкой стороны по дипломатическим каналам Греция не изменила своей позиции по вопросу учений, что вызвало необходимость ответных действий со стороны Турции, объявившей международные воды Эгейского моря местом учений", — добавил источник.