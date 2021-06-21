Военные выбили талибов из пяти районов Афганистана

В Афганистане правительственные войска выбили террористов "Талибана" из нескольких районов на севере страны. Об этом со ссылкой на представителя Минобороны Фавада Амана сообщает Reporterly в среду, 23 июня.

Силы безопасности Афганистана развивают наступление против "Талибана" на севере страны. Военным удалось освободить пять районов и отразить контратаки боевиков - за сутки ликвидировали около 200 талибов, еще более сотни ранены.

Кроме того, к наступлению правительственных войск присоединились местные жители. В провинциях Афганистана люди формируют отряды самообороны для поддержки правительственных военных.